Nikolas apontou que em 17 de outubro de 2024 Rousseff teria incentivado a prática de agressões físicasDivulgação / Câmara Municipal de Belo Horizonte
Justiça rejeita ação de Nikolas contra Pedro Rousseff por não identificar crime em falas
Magistrado conclui que declaração teve caráter genérico e não apresentou potencial concreto de incitação criminosa
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