Vídeos mostram ataques à pessoa em situação de ruaReprodução/Redes sociais

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Um homem em situação de rua foi atacado por dois estudantes de Direito com uma arma de choque, nesta segunda-feira (13), em Belém, no Pará. O caso aconteceu na Avenida Alcindo Cancela, nas proximidades de uma universidade particular.
Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver que, em pelo menos duas situações, um dos alunos se aproxima do homem, que está de costas, e dá o choque elétrico com a arma. A gravação da ação foi realizada pelo outro estudante, que ri durante a agressão.
Em nota, o Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa), onde os jovens estudam, informou que os alunos foram afastados das atividades acadêmicas e que um procedimento administrativo interno será aberto.
A Polícia Civil do Pará divulgou nota oficial sobre o caso. De acordo com as autoridades, foi registrado um boletim de ocorrência. Os dois estudantes compareceram à delegacia acompanhados de seus advogados, sendo liberados após prestarem depoimento. A arma de choque foi apreendida e passará por perícia.