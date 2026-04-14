Um homem em situação de rua foi atacado por dois estudantes de Direito com uma arma de choque, nesta segunda-feira (13), em Belém, no Pará. O caso aconteceu na Avenida Alcindo Cancela, nas proximidades de uma universidade particular.
Estudantes de direito atacam pessoa em situação de rua com arma de choque em Belém
Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver que, em pelo menos duas situações, um dos alunos se aproxima do homem, que está de costas, e dá o choque elétrico com a arma. A gravação da ação foi realizada pelo outro estudante, que ri durante a agressão.
Em nota, o Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa), onde os jovens estudam, informou que os alunos foram afastados das atividades acadêmicas e que um procedimento administrativo interno será aberto.
A Polícia Civil do Pará divulgou nota oficial sobre o caso. De acordo com as autoridades, foi registrado um boletim de ocorrência. Os dois estudantes compareceram à delegacia acompanhados de seus advogados, sendo liberados após prestarem depoimento. A arma de choque foi apreendida e passará por perícia.
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