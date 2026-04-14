Vídeos mostram ataques à pessoa em situação de rua - Reprodução/Redes sociais

Vídeos mostram ataques à pessoa em situação de ruaReprodução/Redes sociais

Publicado 14/04/2026 14:18 | Atualizado 14/04/2026 16:01

Um homem em situação de rua foi atacado por dois estudantes de Direito com uma arma de choque, nesta segunda-feira (13), em Belém, no Pará. O caso aconteceu na Avenida Alcindo Cancela, nas proximidades de uma universidade particular.

Estudantes de direito atacam pessoa em situação de rua com arma de choque em Belém



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Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver que, em pelo menos duas situações, um dos alunos se aproxima do homem, que está de costas, e dá o choque elétrico com a arma. A gravação da ação foi realizada pelo outro estudante, que ri durante a agressão.

Em nota, o Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa), onde os jovens estudam, informou que os alunos foram afastados das atividades acadêmicas e que um procedimento administrativo interno será aberto.