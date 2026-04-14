Polícia Militar de Alagoas cumpriu mandado de prisão contra o homem - PM-AL/Divulgação

Polícia Militar de Alagoas cumpriu mandado de prisão contra o homemPM-AL/Divulgação

Publicado 14/04/2026 14:15

Um animador de festas para crianças foi preso nesta segunda-feira (13), por exploração sexual infantil, no bairro Antares, em Maceió, Alagoas. O mandado de prisão foi expedido pela 14ª Vara Criminal da capital e cumprido pela Polícia Militar. O homem era procurado pela Justiça por envolvimento em crimes relacionados à comercialização, distribuição, troca e oferta de material de exploração sexual infantil. Além disso, ele já tinha antecedente criminal por estupro de vulnerável.

De acordo com a PM, o homem, que não teve a identidade revelada, atuava como recreador e animador em eventos voltados ao público infantil, como festas. Ele mantinha, nas redes sociais, um perfil com 11 mil seguidores.

O suspeito foi conduzido e permanece à disposição da Justiça. O material apreendido durante a operação será analisado pela Polícia Civil.