Presidente deu declaração durante entrevista nesta terça-feira (14)Reprodução / Twitter

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta terça-feira (14), que Alexandre Ramagem tem que retornar ao Brasil para cumprir pena. O ex-deputado federal foi condenado a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão por tentativa de golpe de Estado, organização criminosa e abolição do Estado Democrático de Direito.
"O Ramagem acho que vai vir pra cá. A direita brasileira está dizendo que ele foi preso numa multazinha. Não, ele foi preso, ele já estava condenado a 16 anos nesse país. Ele foi um golpista que está condenado. Ele tem que voltar para o Brasil para cumprir sua pena", afirmou o petista em entrevista aos sites Brasil 247, Diário do Centro do Mundo e Fórum.
Preso nesta segunda-feira (13), na cidade de Orlando, Flórida, Ramagem fugiu do Brasil em setembro do ano passado após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Ontem, Eduardo Bolsonaro afirmou em sua conta no X (antigo Twitter) que a detenção de Ramagem ocorreu após uma infração de trânsito e não está relacionada a um processo de extradição solicitado pelo governo brasileiro. Segundo ele, que também está nos Estados Unidos, Ramagem possui status migratório "absolutamente legal" e aguarda o julgamento de um pedido de asilo.
Em nota oficial, a Polícia Federal (PF) informou que a prisão ocorreu em razão de colaboração internacional: "A prisão decorreu de cooperação policial internacional entre a Polícia Federal e as autoridades policiais dos EUA".