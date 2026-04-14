Presidente deu declaração durante entrevista nesta terça-feira (14)Reprodução / Twitter
Lula defende retorno de Ramagem ao Brasil para cumprir pena: 'Golpista'
Ex-deputado federal, preso pelo ICE nesta segunda-feira, nos Estados Unidos, foi condenado a 16 anos, 1 mês e 15 dias
Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 52 milhões
Confira as dezenas sorteadas
Câmara elege petista Odair Cunha ministro do TCU com 303 votos favoráveis
Nome do deputado será apreciado pelo Senado
Ministros e procuradores repudiam relatório da CPI do Crime Organizado
Documento do senador Alessandro Vieira (MDB-SE) foi rejeitado por integrantes
Senador apresenta relatório favorável à indicação de Messias ao STF
Sabatina está prevista para o dia 29 de abril
Aécio Neves convida Ciro Gomes para disputar a Presidência pelo PSDB
Ex-governador do Ceará disse que ainda está avaliando a proposta
STF proíbe mudança de nome de 'Guarda Municipal' para 'Polícia Municipal' em todo o Brasil
Voto do relator Flávio Dino foi seguido por oito ministros do Supremo
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