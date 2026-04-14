Acertadores da quina da Mega-Sena vão receber pouco mais R$ 25 mil - Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Acertadores da quina da Mega-Sena vão receber pouco mais R$ 25 milFabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 14/04/2026 21:44

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.996 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira, 14. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 52 milhões para o próximo sorteio. Os números sorteados são: 07 - 09 - 27 - 38 - 49 - 52

Segundo a Caixa, 78 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 25.112,52 cada. Outras 4.220 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 765,10 cada.

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (16), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.