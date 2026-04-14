Ciro Gomes diz ter recebido o convite de Aécio Neves com surpresa e alegriaReprodução
Aécio Neves convida Ciro Gomes para disputar a Presidência pelo PSDB
Ex-governador do Ceará disse que ainda está avaliando a proposta
Aécio Neves convida Ciro Gomes para disputar a Presidência pelo PSDB
Ex-governador do Ceará disse que ainda está avaliando a proposta
STF proíbe mudança de nome de 'Guarda Municipal' para 'Polícia Municipal' em todo o Brasil
Voto do relator Flávio Dino foi seguido por oito ministros do Supremo
Governo envia mensagem ao Congresso sobre projeto que acaba com escala 6x1
Proposta será protocolada em regime de urgência
Plano Nacional prevê 10% do PIB para educação; veja outras metas
Documento sancionado por Lula tem planejamento até 2036
Nova presidenta do INSS quer recuperar confiança no órgão
Meta é reduzir fila e modernizar atendimento ao segurado
MP denuncia influenciador Gato Preto por tentativa de homicídio em acidente com Porsche
Não prestou socorro às vítimas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.