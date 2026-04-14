Ciro Gomes diz ter recebido o convite de Aécio Neves com surpresa e alegria - Reprodução

Ciro Gomes diz ter recebido o convite de Aécio Neves com surpresa e alegriaReprodução

Publicado 14/04/2026 21:15 | Atualizado 14/04/2026 21:18

O presidente nacional do PSDB, deputado federal Aécio Neves (MG), convidou nesta quarta-feira, 14, o ex-governador do Ceará Ciro Gomes para disputar as eleições a presidência da República pelo partido.



Ciro já disputou quatro eleições para a Presidência da República. Ele afirmou que não descarta se candidatar novamente o Palácio do Planalto no pleito de outubro. De acordo com o ex-governador do Ceará, o Brasil se encontra em um cenário preocupante na economia brasileira, com destaque ao alto endividamento das famílias.



"Eu só não descarto imediatamente este honroso convite por uma circunstância: o país está vivendo talvez um dos piores momentos da história moderna", disse Ciro.



Aécio retomou o discurso — já utilizado em outras campanhas — de que Ciro desempenhará o papel de terceira via, uma alternativa à polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro.



De acordo com o ex-governador, o principal motivo para não aceitar o convite imediatamente é o compromisso político com o seu estado de origem. Ciro é pré-candidato ao governado no Ceará



Ciro já disputou à presidência da República em 1998, 2002, 2018 e 2022. Em nenhuma delas chegou ao 2° turno.