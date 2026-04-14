O influenciador Gato Preto atingiu um poste, um sinal de trânsito e outro carro - Reprodução/Redes Sociais

O influenciador Gato Preto atingiu um poste, um sinal de trânsito e outro carroReprodução/Redes Sociais

Publicado 14/04/2026 20:22

O influenciador Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto, foi denunciado por dirigir sob efeito de álcool e drogas, avançar sinal vermelho em alta velocidade e assumir risco de matar pai e filho em carro atingido. A denúncia de duas tentativas de homicídio foi feita neste domingo (12) pelo Ministério Público de São Paulo.

O caso ocorreu em agosto de 2025, quando Gato Preto, acompanhado da ex-namorada Bia Miranda, colidiu com uma Porsche contra uma HB20 em um cruzamento na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na Zona Oeste de São Paulo.

Os promotores incluiram a não prestação de assistência às vítimas, fuga do local do acidente, ameaças a um dos envolvidos e demonstração de desprezo pela situação, segundo o MPSP.

O MP pediu à Justiça que obrigue o influencer a pagar R$ 100 mil em indenização por danos morais e materiais para Edilson Maiorano e Ivan Maiorano, pai e filho que estavam no outro carro atingido pelo carro esportivo de luxo. Também foi solicitado a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de Gato Preto. Apesar do forte impacto, apenas o jovem ficou ferido, com uma fratura na mandíbula e lesões na mão direita e no olho.

Além disso, o MP informou que Bia Miranda pode fazer acordo para pagar R$ 150 mil de indenização às vítimas, por não ter prestado socorro a elas, e a uma entidade assistencial.

Gato Preto e a ex-namorada fugiram com ajuda do segurança do influenciador, Felipe Junior da Silva Souza, que também pode se comprometer a pagar R$ 10 mil para pai e filho.

O influenciador chegou a ser preso preso em seu apartamento, em Guarulhos, na Grande São Paulo, e levado ao 14º DP, em Pinheiros, onde prestou depoimento.



