O influenciador Gato Preto atingiu um poste, um sinal de trânsito e outro carroReprodução/Redes Sociais
MP denuncia influenciador Gato Preto por tentativa de homicídio em acidente com Porsche
Não prestou socorro às vítimas
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CPI do Crime Organizado rejeita relatório que visava o impeachment de ministros do STF e PGR
Alvos eram Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet
BR-393: Audiência pública coloca situação da rodovia no centro do debate nacional
No encontro na Câmara dos Deputados foi apresentado um panorama que evidencia a necessidade de melhorias ao longo da Rodovia do Aço
Lula afirma a Motta que projeto que regulamenta trabalho por apps não deveria tramitar agora
Presidente da Câmara indicou que tema dificilmente voltará a ser discutido este ano
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