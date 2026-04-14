Lula esteve em almoço com Hugo Motta, com o ministro José Guimarães e o líder do governo na Câmara, Paulo Pimenta Ricardo Stuckert / PR
Lula afirma a Motta que projeto que regulamenta trabalho por apps não deveria tramitar agora
Presidente da Câmara indicou que tema dificilmente voltará a ser discutido este ano
Lula afirma a Motta que projeto que regulamenta trabalho por apps não deveria tramitar agora
Presidente da Câmara indicou que tema dificilmente voltará a ser discutido este ano
Novo ministro do Desenvolvimento apoia jornada de 40 horas
Márcio Elias Rosa tomou posse nesta terça-feira
Ministro da Previdência é internado para tratar inflamação da vesícula
Wolney Queiroz deverá ficar no hospital até o próximo sábado
Funcionário com licença médica é demitido por postar foto na praia
Justiça manteve a decisão de rescisão por justa causa
Defesa de Buzzi, ministro suspeito de assediar jovem, diz que mãe da vítima tem 'interesses' no STJ
Magistrado está afastado do cargo desde o dia 10 de fevereiro
Toffoli diz que relatório da CPI do Crime Organizado é 'aventureiro' e para obter votos
Ministro foi um dos indiciados no documento final da Comissão
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.