Edvaldo Neto é suspeito de envolvimento em um esquema de fraudes em contratos públicosX (antigo Twitter)/Reprodução
Prefeito é afastado por suspeita de corrupção dois dias após ser eleito
Edvaldo Neto ocupava o cargo de forma interina desde o ano passado; investigações apontam envolvimento do político com o Comando Vermelho
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O homem foi perseguido em alta velocidade até abandonar o veículo
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Proposta está em análise na Câmara dos Deputados
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