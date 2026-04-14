A causa da morte de Alexandre Fraga não foi divulgadaInstagram/Reprodução
Morre o roteirista Alexandre Fraga, autor da série 'Impuros'
Escritor se submeteu a um transplante de fígado em 2024
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