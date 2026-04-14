Motorista de carro com 966 kg de maconha foi apreendido pela PRFDivulgação/PRF

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Um homem, que transportava 961 kg de maconha e 5 kg de skunk, fugiu após ser perseguido por agentes da Polícia Rodoviária Federal, nesta quarta-feira (14), no Mato Grosso do Sul. 
Assim que os policiais exigiram que o motorista parasse o veículo, o homem iniciou a fuga em alta velocidade e foi perseguido por equipes especializadas em conter ameaças de alto risco. Ao ser alcançado, o fugitivo abandonou o carro e não foi encontrado novamente.
Ao verificar o registro do veículo, foi constatado que ele havia sido roubado em fevereiro de 2026, no Rio de Janeiro.
O caso foi encaminhado à Polícia Civil em Nova Alvorada do Sul (MS). 