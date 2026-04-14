Motorista de carro com 966 kg de maconha foi apreendido pela PRFDivulgação/PRF
Carro roubado é apreendido com quase 1 tonelada de maconha; motorista escapou a pé
O homem foi perseguido em alta velocidade até abandonar o veículo
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