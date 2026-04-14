Motorista de carro com 966 kg de maconha foi apreendido pela PRF - Divulgação/PRF

Motorista de carro com 966 kg de maconha foi apreendido pela PRFDivulgação/PRF

Publicado 14/04/2026 16:50

Um homem, que transportava 961 kg de maconha e 5 kg de skunk, fugiu após ser perseguido por agentes da Polícia Rodoviária Federal, nesta quarta-feira (14), no Mato Grosso do Sul.

Assim que os policiais exigiram que o motorista parasse o veículo, o homem iniciou a fuga em alta velocidade e foi perseguido por equipes especializadas em conter ameaças de alto risco. Ao ser alcançado, o fugitivo abandonou o carro e não foi encontrado novamente.

Ao verificar o registro do veículo, foi constatado que ele havia sido roubado em fevereiro de 2026, no Rio de Janeiro.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil em Nova Alvorada do Sul (MS).