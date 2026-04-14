O ministro Wolney Queiroz está internado no Hospital Memorial Star, em Recife - Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

O ministro Wolney Queiroz está internado no Hospital Memorial Star, em RecifeFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Publicado 14/04/2026 19:04

Brasília - O Ministério da Previdência Social informou nesta terça-feira, 14, que o ministro Wolney Queiroz está internado no Hospital Memorial Star, no Recife (PE), para tratar uma colecestite — inflamação da vesícula biliar. Ele deve permanecer hospitalizado até o próximo sábado, 18.

O tratamento é a base de antibióticos e, depois de avaliação médica sobre os efeitos da medicação, ele poderá seguir com os remédios em casa. Enquanto ele estiver de licença médica, o secretário-executivo, Felipe Cavalcante, assumirá o comando da Pasta.