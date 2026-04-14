Centro Espírita Nosso Lar Casas André LuizDivulgação/Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz
Funcionário com licença médica é demitido por postar foto na praia
Justiça manteve a decisão de rescisão por justa causa
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Defesa de Buzzi, ministro suspeito de assediar jovem, diz que mãe da vítima tem 'interesses' no STJ
Magistrado está afastado do cargo desde o dia 10 de fevereiro
Toffoli diz que relatório da CPI do Crime Organizado é 'aventureiro' e para obter votos
Ministro foi um dos indiciados no documento final da Comissão
Prefeito é afastado por suspeita de corrupção dois dias após ser eleito
Edvaldo Neto ocupava o cargo de forma interina desde o ano passado; investigações apontam envolvimento do político com o Comando Vermelho
Carro roubado é apreendido com quase 1 tonelada de maconha; motorista escapou a pé
O homem foi perseguido em alta velocidade até abandonar o veículo
Eduardo Bolsonaro não comparece a interrogatório no Supremo
Depoimento estava previsto para ocorrer por meio de videoconferência
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