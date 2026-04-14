Deputado federal Bebeto conduziu debate sobre a situação da BR-393, a Rodovia do Aço, em audiência pública realizada na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados - Divulgação

Deputado federal Bebeto conduziu debate sobre a situação da BR-393, a Rodovia do Aço, em audiência pública realizada na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos DeputadosDivulgação

Publicado 14/04/2026 19:59

A situação da BR-393, conhecida como Rodovia do Aço - que liga Cachoeiro do Itapemirim (ES) a Barra Mansa (RJ) - , ganhou destaque em Brasília em audiência pública realizada na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados. O debate foi conduzido pelo deputado federal Bebeto, autor do requerimento e responsável por levar o tema à pauta nacional.

A iniciativa reuniu representantes dos principais órgãos envolvidos com a rodovia, além de prefeitos e lideranças da região Sul Fluminense, consolidando um espaço de diálogo técnico e institucional sobre os desafios enfrentados ao longo do trecho.

Cenário que exige atenção

Na audiência, foi apresentado um panorama que evidencia a necessidade de melhorias ao longo da BR-393. Questões relacionadas à manutenção, condições estruturais e segurança dos usuários foram destacadas por diferentes participantes.

A recente caducidade do contrato da antiga concessionária trouxe novos desafios, especialmente no que diz respeito à continuidade dos serviços e à organização de uma transição eficiente. Atualmente, a rodovia está sob responsabilidade do DNIT, que atua de forma emergencial para garantir a trafegabilidade.

A atuação do deputado federal Bebeto foi determinante para reunir autoridades e dar visibilidade ao tema. Participaram representantes do Ministério dos Transportes, ANTT, DNIT, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público Federal, além de prefeitos e entidades do setor produtivo.

A audiência permitiu alinhar informações, ouvir diferentes perspectivas e avançar na construção de soluções para a rodovia.

Avanços e encaminhamentos

Como resultado do debate, o Governo Federal sinalizou a destinação de R$ 30 milhões ainda neste ano para ações de revitalização da BR-393. Também foi confirmada uma visita técnica do Ministro dos Transportes ao estado do Rio de Janeiro, com previsão de agenda no trecho mais demandado.

As medidas indicam um movimento concreto para acelerar intervenções e garantir melhorias progressivas na rodovia.

Importância regional

A BR-393 desempenha papel estratégico para a mobilidade e para o desenvolvimento econômico do Sul Fluminense. O trecho entre Sapucaia e Volta Redonda foi apontado como prioritário, tanto pelo fluxo de veículos quanto pela relevância para o escoamento da produção e deslocamento da população.

Acompanhamento e resultados

A audiência reforçou a necessidade de acompanhamento contínuo das ações previstas, com foco em prazos, transparência e efetividade. A condução do deputado federal Bebeto consolida o tema como prioridade dentro da agenda de infraestrutura, com expectativa de avanços concretos nos próximos meses.