Odair Cunha contou com o apoio de Hugo MottaBruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara elege petista Odair Cunha ministro do TCU com 303 votos favoráveis
Nome do deputado será apreciado pelo Senado
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