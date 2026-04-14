Proposta do governo acaba com a escala 6x1 e limita a jornada semanal a 40 horas - José Cruz/Agência Brasil

Proposta do governo acaba com a escala 6x1 e limita a jornada semanal a 40 horasJosé Cruz/Agência Brasil

Publicado 14/04/2026 20:53

Brasília - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou nesta terça-feira, 14, o projeto de lei que acaba com a escala de trabalho 6x1. A mensagem foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) que circula nesta noite.

"Encaminhamento ao Congresso Nacional do texto do Projeto de Lei que "Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949, a Lei nº 6.615, de 16 de dezembro de 1978, a Lei nº 7.644, de 18 de dezembro de 1987, a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, a Lei nº 12.790, de 14 de março de 2013, a Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015, a Lei nº 13.475, de 28 de agosto de 2017, a Lei nº 14.597, de 14 de junho de 2023, e a Lei nº 14.967, de 9 de setembro de 2024, para dispor sobre a redução da duração normal do trabalho e sobre o descanso semanal remunerado dos trabalhadores que especifica", diz a mensagem enviada pelo governo.

A mensagem publicada no DOU Extra não traz o texto do projeto. O conteúdo deve ser revelado nesta quarta-feira, 15, com a inclusão da proposta no sistema da Câmara.

O projeto de lei vai propor o fim da escala de seis dias trabalhados e um de descanso e a substituição pela de 5x2. A jornada máxima de trabalho semanal será reduzida de 44 para 40 horas semanais.

A proposta será protocolada em regime de urgência. Desta forma, a Câmara terá que votar o projeto em até 45 dias e o Senado no mesmo período. Caso a proposta não seja analisada, a pauta legislativa será travada. O pedido de celeridade, segundo fontes disseram ao Broadcast Político, será enviado ao Congresso até esta quarta.