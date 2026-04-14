Proposta do governo acaba com a escala 6x1 e limita a jornada semanal a 40 horasJosé Cruz/Agência Brasil
Governo envia mensagem ao Congresso sobre projeto que acaba com escala 6x1
Proposta será protocolada em regime de urgência
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