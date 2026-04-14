Base para indiciamentos das autoridades é o caso do Banco MasterLula Marques / Agência Brasil
Relator da CPI pede indiciamentos de Toffoli, Moraes, Gilmar e Gonet
Dossiê de 221 páginas foi apresentado nesta terça-feira (14)
Relator da CPI pede indiciamentos de Toffoli, Moraes, Gilmar e Gonet
Dossiê de 221 páginas foi apresentado nesta terça-feira (14)
Vídeo: PM é baleado durante passeio com cachorro em SP
Policial reagiu a tentativa de assalto, trocou tiros com suspeitos e foi atingido na virilha
Produtor que lançou Gretchen, Mister Sam morre aos 80 anos
Cantora se despede do profissional: 'Sua arte vive em mim'
Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 45 milhões nesta terça-feira
Apostas podem ser feitas até as 20h
Incêndio atinge imóveis na Favela do Moinho, no Centro de SP
Três equipes dos bombeiros foram enviadas ao local para combater as chamas
TSE retoma julgamento que pode cassar governador de Roraima
Antonio Denarium pode ficar inelegível para eleições de outubro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.