Gretchen e Mister Sam - Reprodução do Instagram

Gretchen e Mister SamReprodução do Instagram

Publicado 14/04/2026 10:22

Rio - O produtor musical e compositor argentino Santiago Juan Carlos Malnat, mais conhecido como Mister Sam, morreu aos 80 anos, nesta segunda-feira (13), em São Paulo. O profissional foi o responsável por lançar Gretchen e assinou sucessos como "Conga conga conga" (1980) e "Melô do piripipi (Je suis la femme)" (1982).

O velório será realizado nesta terça (14), na Funeral Home, no bairro da Bela Vista, entre 10h e 16h. Em seguida, será cremado no Crematório da Vila Alpina.

Nas redes sociais, Gretchen lamentou a morte de Mister Sam. "Hoje me despeço de alguém que não foi apenas um compositor… mas sim, parte da minha história, e de tantos momentos que marcaram minha trajetória artística. Muito honrada em saber que para ele eu fui o seu maior orgulho e a Maior Criação que ele fez. E eu honro e sempre honrarei tua trajetória, cada vez que subir num palco e interpretar suas composições", iniciou.

"Sua voz está em cada nota. Vou sempre lembrar de tudo que você me ensinou. Um dia você até disse para mim: Não precisa cantar o que você sabe. O importante é você colocar sua voz rouca e sua alma. Todo esse caminho de sucesso aconteceu porque juntos éramos imbatíveis. Brigar... Ah como a gente brigava. Mas depois de dois dias você já me mandava um oi. Eu te respeito por tudo que você representa na minha vida.

Vai alegrar o céu com o teu swing argentino. Eles vão Amar!", continuou.



Por fim, a cantora escreveu: "Mister Sam, obrigada por cada melodia, por cada palavra e por ter transformado sentimentos em canções que atravessaram gerações. Sua arte vive em mim, vive no público, vive para sempre. A música nunca vai deixar você partir de verdade".







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Além de Gretchen, Mister Sam trabalhou com os grupos Banana Split e Dominó. Ele deixa a mulher, a cantora Lady Lu, musa da década de 1990.

