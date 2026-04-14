Causas do incêndio ainda não foram esclarecidas - Reprodução / TV Globo

Causas do incêndio ainda não foram esclarecidasReprodução / TV Globo

Publicado 14/04/2026 09:19

Um incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira, 14, na Alameda Eduardo Prado, na região central de São Paulo. O fogo atingiu dois imóveis na Favela do Moinho e foi controlado sem deixar feridos

Três equipes dos bombeiros foram enviadas ao local para combater as chamas. A corporação conseguiu conter o incêndio ainda durante a manhã, evitando que o fogo se alastrasse para outras áreas próximas.

O local atingido fica ao lado das linhas 8-Diamante, operada pela ViaMobilidade, e 10-Turquesa, administrada pela TIC Trens. Apesar da proximidade, as concessionárias informaram que a circulação dos trens não foi afetada.

As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas.