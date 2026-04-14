Nikolas Ferreira fez declaração sobre Ramagem em sua conta do X (antigo Twitter) - Marcos Oliveira / Agência Senado

Nikolas Ferreira fez declaração sobre Ramagem em sua conta do X (antigo Twitter)Marcos Oliveira / Agência Senado

Publicado 14/04/2026 08:57

"Em oração pelo meu amigo Ramagem. Espero que, em breve, ele esteja em casa, junto de sua esposa e filhas", escreveu em sua conta do X (antigo Twitter).