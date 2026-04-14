Nikolas Ferreira fez declaração sobre Ramagem em sua conta do X (antigo Twitter)Marcos Oliveira / Agência Senado

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O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) disse, nesta segunda-feira (13), que está em oração pelo ex-deputado federal Alexandre Ramagem, preso pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês).
"Em oração pelo meu amigo Ramagem. Espero que, em breve, ele esteja em casa, junto de sua esposa e filhas", escreveu em sua conta do X (antigo Twitter).
O ex-deputado, que foi detido na cidade de Orlando, fugiu do Brasil, em setembro do ano passado, após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão por tentativa de golpe de Estado, organização criminosa e abolição do Estado Democrático de Direito.
O nome de Ramagem consta no site do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos como estando "sob custódia do ICE". O local de detenção não foi divulgado.
Segundo a Polícia Federal (PF), a prisão ocorreu em decorrência da cooperação internacional entre a corporação e as autoridades policiais dos Estados Unidos.