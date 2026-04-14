Nikolas Ferreira fez declaração sobre Ramagem em sua conta do X (antigo Twitter)Marcos Oliveira / Agência Senado
Nikolas se manifesta sobre prisão de Ramagem: 'Em oração'
Ex-deputado foi preso pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês)
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