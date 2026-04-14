Andrelina dos Santos Antônio era servidora pública de Santa Maria da Serra (SP) - Reprodução / Redes sociais

Andrelina dos Santos Antônio era servidora pública de Santa Maria da Serra (SP)Reprodução / Redes sociais

Publicado 14/04/2026 08:25 | Atualizado 14/04/2026 09:04

Um homem, de 26 anos, foi preso em flagrante, no domingo (12), por matar a própria mãe, identificada como Andrelina dos Santos Antônio, de 53 anos, em Santa Maria da Serra, no interior de São Paulo. O jovem não teve o nome divulgado.



Policiais militares atenderam à ocorrência e, no local, encontraram a vítima com sinais de violência e um dedo amputado. O filho teria decepado o indicador da mão direita da mãe para desbloquear o celular dela e realizar transações bancárias. A casa estava revirada, e o aparelho telefônico da mulher não foi encontrado na residência.



A prisão ocorreu durante o velório da vítima, que era servidora pública de Santa Maria da Serra (SP). Ao ser localizado pela polícia, o homem confessou o crime. Os agentes apreenderam os objetos roubados.



Ele seguiu para a Delegacia de São Pedro, onde o caso foi registrado como latrocínio e captura de procurado.