Antonio Denarium deixou o governo de Roraima para disputar vaga ao SenadoWilson Dias/Agência Brasil
O caso começou a ser analisado em agosto de 2024 e já foi suspenso duas vezes por pedidos de vista.
Na semana passada, Denarium renunciou ao cargo para disputar uma vaga ao Senado nas eleições de outubro, conforme determina o prazo de desincompatibilização definido pela legislação eleitoral. Com a saída, Damião, que era vice-governador, assumiu o comando do governo estadual.
Até o momento, o placar do julgamento está 2 votos a 0 pela cassação da chapa. Os votos foram proferidos pela relatora, Maria Isabel Galotti, que já deixou o tribunal, e o ministro André Mendonça. Faltam os votos de cinco ministros.
Se a maioria dos ministros mantiver o entendimento, o TSE poderá determinar novas eleições para mandato-tampão de governador do estado.
Acusação
Em agosto de 2024, a relatora votou pela cassação do governador. Em novembro do ano passado, André Mendonça também votou pela cassação da chapa. Após o voto, Nunes Marques pediu vista e interrompeu a análise do caso. Marques será o próximo a votar.
Defesa
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