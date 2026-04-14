Câmeras de segurança registraram o momento em que os dois homens na moto se aproximam - Reprodução / Redes sociais

Câmeras de segurança registraram o momento em que os dois homens na moto se aproximamReprodução / Redes sociais

Publicado 14/04/2026 10:28 | Atualizado 14/04/2026 10:35

Um policial militar do 1º Batalhão das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), identificado como Anderson Lopes Nunes, foi baleado, nesta segunda-feira (13), durante uma tentativa de assalto, na Rua Professor Evandro Caiafa Esquivel, em Diadema (SP).

PM é baleado durante passeio com cachorro em SP



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Câmeras de segurança registraram o momento em que o agente passeava com o cachorro de estimação, quando dois homens em uma moto se aproximam. O PM saca a arma e inicia a troca de tiros. Em seguida, os suspeitos reagem e fogem.

Segundo a última atualização do caso, apesar de ter sido atingido na região da virilha, o policial está estável.

A matéria entrou em contato com a Secretaria Estadual da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), mas não obteve retorno até a publicação. O espaço segue aberto.