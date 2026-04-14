Lula concedeu entrevista a veículos na manhã desta terça-feira (14) - Reprodução/YouTube

Lula concedeu entrevista a veículos na manhã desta terça-feira (14)Reprodução/YouTube

Publicado 14/04/2026 12:32 | Atualizado 14/04/2026 12:57

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), admitiu que o programa Desenrola Brasil, iniciativa do governo federal para renegociar dívidas de pessoas físicas, não atendeu a todas as necessidades da população e que precisa de aprimoramento. Na ocasião, o petista atribuiu parte do endividamento no Brasil às bets. As declarações ocorreram nesta terça-feira, 14, em entrevista aos sites Brasil 247, Diário do Centro do Mundo e Fórum.



Lula disse que os brasileiros hoje têm mais gastos do que antigamente. Em seguida, o presidente acusou as bets, plataformas online de apostas, de assaltarem a população. "A massa salarial cresceu, mas também a necessidade de consumo do povo cresceu. Tem coisas que estamos fazendo investimento hoje e que a gente não fazia", declarou.



O presidente continuou: "As pessoas gastam R$ 300, R$ 400 por mês com internet, com um monte de coisa que tem que contratar, as pessoas gastam dinheiro com Mercado Livre, e agora tem as bets para assaltar o povo."



"Nós que brigamos a vida inteira contra cassino, eu pelo menos como cristão, agora o cassino está dentro da sua casa, dentro da sua sala, no celular do seu pai, no celular do seu avô, no celular da sua avó. Ou seja, induzindo as pessoas a fazerem apostas que não deveriam acontecer", acrescentou.



Segundo ele, o governo está preparando um novo programa para resolver dívidas e citou o programa Desenrola, de 2024. "O Desenrola não atendeu todas as necessidades. Mas nós agora queremos aperfeiçoar o programa para que a gente possa amenizar", disse.

Trump "ajudaria muito" se tentasse interferir nas eleições no Brasil

O presidente Lula afirmou que não tem receio de uma eventual interferência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas eleições brasileiras de outubro deste ano, mas que isso poderia inclusive beneficiá-lo na disputa contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).



"Receio não tenho. Eu acho que ele me ajudaria muito se fizesse isso", disse o presidente nesta terça-feira, 14, em entrevista aos sites Brasil 247, Diário do Centro do Mundo e Fórum, em tom bem humorado.



"O vice dele (JD Vance) foi à Hungria fazer campanha ao (Viktor) Orbán (primeiro-ministro da Hungria, derrotado no último fim de semana nas eleições). Tenho visto mensagens do Trump dando palpite nas eleições de Honduras, Costa Rica. Acho absurdo, é uma intromissão sem precedente na soberania de um país. Aqui, ele ainda não fez, mas meus adversários têm um filho lá que foi pedir para o Trump intervir no Brasil, acho isso um erro de comportamento tanto deles pedindo quanto do Trump", declarou.

Somente cubanos podem fazer plano de recuperação de Cuba, diz Lula

Lula afirmou que a situação de Cuba "é a mais grave de toda a história" e que "somente os cubanos" podem discutir um plano de recuperação do país.



"A situação econômica é a mais grave de toda a história de Cuba. Está faltando comida, energia, petróleo, carne, seringa, esparadrapo, está faltando tudo", afirmou.



O presidente relatou as doações que têm sido feitas pelo Brasil e por outros países, como China e Rússia. Mas disse que "ninguém consegue adotar um país" e que os cubanos precisam discutir um plano de recuperação.



"É preciso ter um plano de recuperação de Cuba de médio e longo prazo. Mas aí somente os cubanos podem fazer. Os cubanos poderiam ver o que foi feito no Vietnã, o que está sendo feito na China. A situação está muito difícil", declarou.



Lula disse ter "paixão pela revolução cubana" liderada por Fidel Castro, mas ressaltou que isso não significa que ele concorde com o que ocorreu após a esquerda ocupar o poder em Cuba.



"A relação minha com Cuba é de paixão pela revolução cubana. Faço parte da geração que nasceu admirando a revolução cubana. Isso não significa que sou obrigado a concordar com todas as políticas colocadas a partir da revolução. Eu acho que a existência de partido único não condiz com a melhor prática de exercício da democracia para participar o povo, mas foi o jeito que encontraram de se organizar", disse.