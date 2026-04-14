Lula concedeu entrevista a veículos na manhã desta terça-feira (14)Reprodução/YouTube
Lula disse que os brasileiros hoje têm mais gastos do que antigamente. Em seguida, o presidente acusou as bets, plataformas online de apostas, de assaltarem a população. "A massa salarial cresceu, mas também a necessidade de consumo do povo cresceu. Tem coisas que estamos fazendo investimento hoje e que a gente não fazia", declarou.
O presidente continuou: "As pessoas gastam R$ 300, R$ 400 por mês com internet, com um monte de coisa que tem que contratar, as pessoas gastam dinheiro com Mercado Livre, e agora tem as bets para assaltar o povo."
"Nós que brigamos a vida inteira contra cassino, eu pelo menos como cristão, agora o cassino está dentro da sua casa, dentro da sua sala, no celular do seu pai, no celular do seu avô, no celular da sua avó. Ou seja, induzindo as pessoas a fazerem apostas que não deveriam acontecer", acrescentou.
Segundo ele, o governo está preparando um novo programa para resolver dívidas e citou o programa Desenrola, de 2024. "O Desenrola não atendeu todas as necessidades. Mas nós agora queremos aperfeiçoar o programa para que a gente possa amenizar", disse.
"Receio não tenho. Eu acho que ele me ajudaria muito se fizesse isso", disse o presidente nesta terça-feira, 14, em entrevista aos sites Brasil 247, Diário do Centro do Mundo e Fórum, em tom bem humorado.
"O vice dele (JD Vance) foi à Hungria fazer campanha ao (Viktor) Orbán (primeiro-ministro da Hungria, derrotado no último fim de semana nas eleições). Tenho visto mensagens do Trump dando palpite nas eleições de Honduras, Costa Rica. Acho absurdo, é uma intromissão sem precedente na soberania de um país. Aqui, ele ainda não fez, mas meus adversários têm um filho lá que foi pedir para o Trump intervir no Brasil, acho isso um erro de comportamento tanto deles pedindo quanto do Trump", declarou.
"A situação econômica é a mais grave de toda a história de Cuba. Está faltando comida, energia, petróleo, carne, seringa, esparadrapo, está faltando tudo", afirmou.
O presidente relatou as doações que têm sido feitas pelo Brasil e por outros países, como China e Rússia. Mas disse que "ninguém consegue adotar um país" e que os cubanos precisam discutir um plano de recuperação.
"É preciso ter um plano de recuperação de Cuba de médio e longo prazo. Mas aí somente os cubanos podem fazer. Os cubanos poderiam ver o que foi feito no Vietnã, o que está sendo feito na China. A situação está muito difícil", declarou.
Lula disse ter "paixão pela revolução cubana" liderada por Fidel Castro, mas ressaltou que isso não significa que ele concorde com o que ocorreu após a esquerda ocupar o poder em Cuba.
"A relação minha com Cuba é de paixão pela revolução cubana. Faço parte da geração que nasceu admirando a revolução cubana. Isso não significa que sou obrigado a concordar com todas as políticas colocadas a partir da revolução. Eu acho que a existência de partido único não condiz com a melhor prática de exercício da democracia para participar o povo, mas foi o jeito que encontraram de se organizar", disse.
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