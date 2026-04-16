As equipes de emergência foram acionadas na noite da última quarta-feira (15), por volta das 21h30Redes Sociais / Reprodução
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