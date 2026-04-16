Entre 2020 e 2024, os voos realizadas pela FAB para transportar autoridades custaram cerca de R$ 285 milhõesFAB/Divulgação
TCU vê 'farra' em uso de aviões da FAB por autoridades e manda governo endurecer regras
Tribunal constatou uso indevido de aeronaves, embarque de passageiros não identificados, voos com baixa ocupação e sigilo indevido em listas de passageiros
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