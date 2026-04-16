Apreensão das cargas foi feita em Guarulhos com auxílio de equipamentos de raio-x e cães farejadoresDivulgação/Receita Federal
Após acordo entre Brasil e EUA sobre o crime organizado, Receita faz apreensão recorde
Ao total foram 1,4 tonelada de drogas estimadas em R$ 34 milhões
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