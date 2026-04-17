Pelos pontos de entrada, São Paulo (855.191) e Rio de Janeiro (843.615) concentraram a maior parte dos desembarquesFernando Frazão / Agência Brasil
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