Por unanimidade, ministros do Supremo anularam a lei que proibiu cotas nas universidades de Santa CatarinaMarcello Casal Jr/Agência Brasil
STF derruba lei de Santa Catarina que proibiu cotas raciais nas universidades
Decisão foi referendada por todos os ministros da Corte
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