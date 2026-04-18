Suspeita é de que ele esteja doente ou desnutrido - Divulgação / CBMMG

Suspeita é de que ele esteja doente ou desnutridoDivulgação / CBMMG

Publicado 18/04/2026 08:25 | Atualizado 18/04/2026 09:58

Um lobo-guará foi encontrado, nesta sexta-feira (17), na porta de uma casa no bairro Jardim Brasília, em Minas Gerais. O animal estava debilitado, e o Corpo de Bombeiros realizou o resgate.



O dono do imóvel só soube da presença do lobo depois de ser alertado por vizinhos, que notaram o animal ainda na madrugada, antes do sol nascer.



Moradores do entorno avisaram aos bombeiros de que o animal estava na residência. Segundo os militares, o lobo-guará estava debilitado, possivelmente por cansaço. Quando a equipe de resgate chegou ao local, o animal não fugiu, comportamento incomum para a espécie, e foi levado com segurança.

O lobo acabou levado ao Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). A suspeita é de que ele esteja doente ou desnutrido. Ainda não há previsão para que o animal seja solto e devolvido ao Cerrado mineiro.