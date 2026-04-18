Pedidos de isenção da taxa do Enem devem ser feitos na Página do Participante - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Pedidos de isenção da taxa do Enem devem ser feitos na Página do ParticipanteMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 18/04/2026 05:00

Os interessados em pedir isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 e justificar a ausência na edição de 2025 devem realizar os procedimentos pela Página do Participante até a próxima sexta-feira, 24. Têm direito à gratuidade pessoas matriculadas na 3ª série do ensino médio em escola pública (neste ano de 2026); que fizeram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada; e em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem de família de baixa renda, com registro no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico). Os participantes do programa Pé-de-Meia também se enquadram nos requisitos para isenção da taxa de inscrição.