Para um mês de tratamento, o preço do medicamento, sem taxas e impostos, será de R$ 8.108,94Marcelo Camargo / Agência Brasil
Novo medicamento contra Alzheimer deve chegar ao Brasil em junho
Aprovado pela Anvisa, lecanemabe atua na progressão da doença, mas é indicado para fases iniciais
Novo medicamento contra Alzheimer deve chegar ao Brasil em junho
Aprovado pela Anvisa, lecanemabe atua na progressão da doença, mas é indicado para fases iniciais
Empresa de Pablo Marçal repassou R$ 4,4 milhões a Mc Ryan, diz PF
Funkeiro é investigado por suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC
Carga com mais de 12 mil garrafas de cerveja falsificada é apreendida em rodovia de MG
Mercadoria avaliada em cerca de R$ 100 mil seguia sem documentação fiscal para a Grande BH
Ato em SP critica uso de escola pública em filme contra Paulo Freire
Produção da Brasil Paralelo gravou imagens na Emei Patrícia Galvão
Homem usa máscara realista para furtar cão de ex em pet shop e é preso
Caso aconteceu em São Paulo
Paraná Pesquisas: Flávio Bolsonaro tem 48,1% e Lula soma 40,3% no 2º turno em SP
Levantamento apontou que 7,2% dos eleitores votariam em branco, nulo ou não declaram preferência
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.