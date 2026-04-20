Ana Paula Renault e o pai, Gerardo RenaultReprodução/ Instagram
Renault faleceu no domingo (19), aos 96 anos. Formado em Direito pela UFMG em 1952, iniciou a carreira política como vereador em Belo Horizonte, onde atuou por mais de uma década. Entre 1967 e 1979, foi deputado estadual, período em que também exerceu funções de liderança. Além disso, presidiu o Instituto de Previdência do Legislativo de Minas Gerais (Iplemg), deixando contribuição importante para a estrutura administrativa da Casa.
Ana Paula, que está na reta final do BBB 26, foi chamada ao confessionário na noite de domingo e informada pela produção sobre a morte do pai. A decisão dela foi permanecer no reality, conforme explicou Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo: “Ela decidiu continuar no programa. Logo depois, ela mesma deu a notícia do que aconteceu em um papo com Juliano lá no Quarto Eterno.”
A equipe da jornalista também divulgou uma nota nas redes sociais: “Foi ele quem pediu que Ana voltasse. Foi ele quem desejou vê-la ocupando novamente esse lugar. E é por amor, por força e em respeito a esse desejo que a família escolheu não retirá-la do programa.”
A causa da morte não foi divulgada. Gerardo havia sido internado no início de abril, no Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte, para tratar um quadro de desidratação. Desde então, a família optou por não compartilhar detalhes sobre sua saúde.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.