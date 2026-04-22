Ângelo Oswaldo e Mateus Simões trocaram farpas durante cerimônia de entrega da Medalha da Inconfidência - Divulgação/Agência MG

Ângelo Oswaldo e Mateus Simões trocaram farpas durante cerimônia de entrega da Medalha da InconfidênciaDivulgação/Agência MG

Publicado 22/04/2026 13:28 | Atualizado 22/04/2026 17:29

O prefeito de Ouro Preto, Ângelo Oswaldo (PV), e o governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), trocaram críticas nesta terça-feira (21) durante a cerimônia da Medalha da Inconfidência, realizada na cidade. Oswaldo defendeu um modelo de educação "cívico-militante", em oposição às escolas cívico-militares, autorizadas pelo governo estadual.

Em discurso, Oswaldo exaltou valores democráticos e declarou que não se deveria "apelar ao militarismo". O prefeito afirmou que seria necessário militar por uma educação voltada à democracia, para seguir "a lição de Rui Barbosa", que "condenou o militarismo como um atentado aos princípios basilares da República".

"Juscelino [Kubitschek] sabia que se encontrava em Ouro Preto a melhor escola devotada às lições democráticas herdadas dos inconfidentes e legada pelos maiores de Minas. Uma escola cívico-militante, que é o que interessa para o país. Se militarmos em favor de uma educação cívica, lúcida, transparente e democrática, seguiremos a lição de Rui Barbosa, que nas eleições de 1910 condenou o militarismo como um atentado aos princípios basilares da República. Sobretudo agora, quando as Forças Armadas do Brasil, acham-se pacificadas e coesas, não há que apelar ao militarismo".

Após as críticas do prefeito, o governador iniciou sua fala pedindo que os oficiais presentes se levantassem. Em tom elevado, ele declarou ter respeito aos militares e lamentou que a "cortesia de quem recebe" tenha sido perdida para "fazer política".

"Se há quem tenha vergonha do militarismo, essa casa não o tem. E respeito, pelo menos, por quem é recebido como visitante é o mínimo que se espera em Minas Gerais por quem é o dono da casa. Meu respeito aos militares, a doutrina militar e ao que eles representam para o Brasil. Que não caiam nas palavras vazias e baratas daqueles que não respeitam as instituições brasileiras", disse o governador.



Após a cerimônia, o prefeito declarou, em pronunciamento nas redes sociais, repulsa ao governador e afirmou que Mateus Simões agrediu os militares presentes. Ele afirmou, ainda, que suas críticas não foram direcionadas às Forças Armadas, mas exclusivamente ao modelo de escolas cívico-militar. Oswaldo reafirmou o desejo de escolas "cívico-militantes", voltadas ao civismo, educação e pedagogia.

"O governador Mateus Simões foi extremamente grosseiro, deseducado e desrespeitoso. Agrediu não só a mim, mas aos militares presentes à cerimônia do 21 de abril. Na nossa fala, não agredimos os militares brasileiros, pelo contrário, eu disse que as Forças Armadas do Brasil estão pacificadas e coesas. Eu critiquei a escola cívico-militar."

A Medalha da Inconfidência é a mais alta honraria concedida pelo governo estadual. A cerimônia de entrega acontece todos anos, no dia de Tiradentes, em Ouro Preto.