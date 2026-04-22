TCU havia se manifestado pela reversão desse trecho, tendo em vista o impacto em mais de mil pedidos de transação Divulgação
TCU afrouxa decisão sobre descontos em impostos para empresas
O Tribunal de Contas da União voltou atrás em uma regra que limitava as deduções que empresas podiam conseguir ao negociar dívidas com o governo
TCU afrouxa decisão sobre descontos em impostos para empresas
O Tribunal de Contas da União voltou atrás em uma regra que limitava as deduções que empresas podiam conseguir ao negociar dívidas com o governo
Inscrições para vagas remanescentes do Fies vão até 29 de abril
Resultado será divulgado no dia 7 de maio
Dono de prédio de luxo em Miami tenta acelerar despejo de salas alugadas pelo Banco Master
Watson Brickell entra com pedido na Justiça dos Estados Unidos para liberar andares ocupados por instituição em liquidação
Divulgação de parecer sobre minerais críticos é adiado para maio
Parlamentar atende pedido do governo e define nova data para protocolar relatório na Câmara
Mounjaro é liberado para tratamento com crianças e adolescentes com diabetes tipo 2
Anvisa fixa em 10 anos a idade mínima para uso de medicamento
Anvisa atualiza limites de cúrcuma em suplementos alimentares
Estudo aponta risco de danos ao fígado associado ao uso de suplementos e medicamentos com a substância
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.