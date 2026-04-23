Hugo Motta reiterou a previsão de que o plenário da Câmara realize a votação da PEC até o fim de maioBruno Spada / Câmara dos Deputados
Motta diz que pretende instalar comissão especial sobre PEC da 6x1 na próxima semana
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