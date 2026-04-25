Nikolas Ferreira e Jair Renan Bolsonaro trocam farpas - ?Divulgação / Câmara Municipal de Belo Horizonte / Reprodução

Nikolas Ferreira e Jair Renan Bolsonaro trocam farpas ?Divulgação / Câmara Municipal de Belo Horizonte / Reprodução

Publicado 25/04/2026 08:36 | Atualizado 25/04/2026 08:46

São Paulo - O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) voltou a se desentender com a família de Jair Bolsonaro (PL) nesta sexta-feira (24). Dessa vez, o mineiro atacou o filho mais novo do ex-presidente, o vereador de Balneário Camboriú Jair Renan (PL-SC). Em seu perfil no X, antigo Twitter, Nikolas afirmou que o vereador tem a capacidade cognitiva menor que de uma "toupeira cega".



A intriga nas redes sociais iniciou com uma discussão com o influenciador de direita Junior Japa, que criticou Nikolas por aparecer em seus vídeos recentes de camiseta branca, diferente da camiseta preta usada em seus conteúdos de oposição ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Na publicação, ele sugeriu que o deputado teria "sentido" críticas e insinuou que estaria trocando apoio político por emendas, além de não se engajar na pré-campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O deputado rebateu o influenciador em uma nova postagem em que afirmava que enviaria emendas para "internar" os críticos em hospício.

Em seguida, outro influenciador de direita, Fernando Lisboa e Jair Renan comentaram a publicação ironizando as falas de Nikolas. O deputado, então, publicou uma captura de tela da interação do filho de Bolsonaro e do influenciador com a legenda "se juntar a capacidade cognitiva dessa dupla não alcança a de uma toupeira cega".