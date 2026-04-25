Nikolas Ferreira e Jair Renan Bolsonaro trocam farpas ?Divulgação / Câmara Municipal de Belo Horizonte / Reprodução
A intriga nas redes sociais iniciou com uma discussão com o influenciador de direita Junior Japa, que criticou Nikolas por aparecer em seus vídeos recentes de camiseta branca, diferente da camiseta preta usada em seus conteúdos de oposição ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Na publicação, ele sugeriu que o deputado teria "sentido" críticas e insinuou que estaria trocando apoio político por emendas, além de não se engajar na pré-campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O deputado rebateu o influenciador em uma nova postagem em que afirmava que enviaria emendas para "internar" os críticos em hospício.
Se juntar a capacidade cognitiva dessa dupla não alcança a de uma toupeira cega. pic.twitter.com/F8voYWiHcC— Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) April 24, 2026
Fernando Lisboa respondeu afirmando que Nikolas "passou o Eduardo Bolsonaro para trás". "Não satisfeito, ainda deu um chega pra lá em Jair Bolsonaro. Vivia lá na porta do Alvorada, mendigando atenção. Subiu um pouco e já entrou o rei na barriga", completou.
Nos últimos meses, o deputado Nikolas Ferreira tem intensificado ataques aos filhos de Bolsonaro em suas redes sociais. No início deste mês, Eduardo Bolsonaro chegou a dizer que não pode "aceitar ser humilhado" por Nikolas. Em outro longo texto, o filho "03" de Bolsonaro disse ter mérito por impulsionar o mineiro dentro do PL e do cenário político.