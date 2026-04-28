Declaração ocorre em meio ao impasse pela segunda vaga na chapa, disputada entre Marina e Márcio França (PSB)Lula Marques / Agência Brasil
PSOL insiste em Marina Silva como única opção ao Senado em SP e descarta 'plano B'
Presidente nacional do partido reafirma prioridade absoluta pela ex-ministra na disputa paulista, em meio a negociações internas
PSOL insiste em Marina Silva como única opção ao Senado em SP e descarta 'plano B'
Presidente nacional do partido reafirma prioridade absoluta pela ex-ministra na disputa paulista, em meio a negociações internas
Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 115 milhões
Apostas podem ser feitas até as 20h desta terça (28)
Idosa de 70 anos morre após cair em escadaria de igreja em MG
Solange Margotti bateu a cabeça ao deixar o Santuário de Santo Antônio; paróquia lamentou a morte em nota oficial
PL pede que PGR investigue PT por vídeo associando Flávio Bolsonaro ao Banco Master
Conteúdo relembra doações do sócio do Master para as campanhas de Bolsonaro e Tarcísio
Partidos acionam Justiça contra personagem de IA que viraliza com vídeos atacando Lula e o STF
Pedido enviado ao Supremo exige a derrubada da conta "dn.marias" nas redes sociais por manipulação de informação
PT: Derrubada do veto à dosimetria vai favorecer estupradores, feminicidas e pedófilos
Projeto de Lei reduz tempo de cumprimento da pena para progressão em regimes menos severos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.