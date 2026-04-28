Prefeito de Vitorino Freire, Ademar Magalhães tinha 61 anosReprodução / Instagram
Prefeito passa mal e morre em igreja.— Jornal O Dia (@jornalodia) April 28, 2026
Crédito: Reprodução / Redes sociais pic.twitter.com/oBHi8y5WEe
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Prefeito de Vitorino Freire, Ademar Magalhães tinha 61 anosReprodução / Instagram
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