Prefeito de Vitorino Freire, Ademar Magalhães tinha 61 anos - Reprodução / Instagram

Prefeito de Vitorino Freire, Ademar Magalhães tinha 61 anosReprodução / Instagram

Publicado 28/04/2026 10:09

O prefeito de Vitorino Freire, no Maranhão, Ademar Magalhães (União Brasil), morreu nesta segunda-feira (28), enquanto participava de um evento em uma igreja. Fogoió, como era conhecido, tinha 61 anos e sofreu um infarto.

Prefeito passa mal e morre em igreja.



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O político começou a passar mal após discursar em uma conferência da Secretaria de Educação na sede da Assembleia de Deus, no município. Ele foi atendido no local por equipes do Samu, que fizeram manobras de reanimação, mas não resistiu. Fogoió teve a morte constatada no Hospital Municipal Dr. Francisco Ribeiro.

Em nota, a Prefeitura de Vitorino Freire declarou 'profundo pesar' e decretou luto oficial de três dias.

O governador do Maranhão, Carlos Brandão (sem partido), disse que perdeu "um gestor amigo". "Perdemos um gestor amigo e parceiro da nossa gestão, o prefeito Fogoió. Sua partida nos entristece, mas seu trabalho e compromisso com as pessoas permanecerá. Meu abraço à família, aos amigos e aos povo de Vitorino Freire. Peço que Deus console a todos neste momento."