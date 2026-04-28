Após aprovação no Senado, texto segue para sanção do presidente Lula Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil
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Projeto de lei segue para sanção do presidente Lula
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