Declarações de Leo Prates ocorreram em pronunciamento à imprensa ao lado de Hugo Motta - ALBA / Reprodução

Declarações de Leo Prates ocorreram em pronunciamento à imprensa ao lado de Hugo MottaALBA / Reprodução

Publicado 28/04/2026 18:21

O deputado federal Leo Prates (Republicanos-BA), relator da comissão especial sobre a proposta de fim da escala 6x1, afirmou que o texto "terá o pensamento médio" da Câmara. As declarações ocorreram em pronunciamento à imprensa ao lado do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), nesta terça (28).

"O que eu posso dizer à sociedade é que nós não faremos tudo, mas faremos tudo o que for possível", disse."Fui assessor desta Casa há 20 anos, de 2003 a 2009. Sou um deputado de primeiro mandato, então, sei das minhas limitações, mas, com muita dedicação e muito trabalho, a gente conseguiu fazer com que o nosso trabalho fosse visto", disse.

Prates afirmou que quer discutir "a família do futuro" durante os trabalhos: "O que nós estamos discutindo neste momento é o novo arranjo do trabalho. Isso sempre é muito difícil de fazer, porque o novo muitas vezes assusta. Mas o que nós estamos discutindo neste momento é que tipo de família nós queremos para o futuro do nosso País", declarou.



O relator relembrou ainda as discussões sobre o assunto promovidas pela Comissão de Trabalho, da qual foi presidente, e pelo "Câmara pelo Brasil", programa itinerante para ouvir a população: "A partir de agora, não é que a gente esquece o passado, mas o texto será o pensamento médio desta Casa", afirmou.



O presidente da comissão especial, Alencar Santana (PT-SP), reiterou na ocasião que a comissão terá o papel de apreciar a PEC até o fim de maio. O presidente da Câmara, por sua vez, afirmou que os deputados vão se "empenhar" para entregar a PEC nesse prazo.