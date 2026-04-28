Segundo Flávio Dino, Gayer ultrapassou liberdade de expressão ao divulgar montagem do LulaTwitter/ Reprodução
STF torna deputado Gustavo Gayer réu por postagem associando Lula ao nazismo e ao Hamas
Para a PGR, a imunidade parlamentar não se aplica ao caso, uma vez que a manifestação foi feita fora do ambiente do Congresso e por meio de rede social
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