Marcel van Hattem (Novo) foi notificado pela PGR sobre denúncia nesta terça (28)Câmara dos Deputados / Reprodução
PGR denuncia deputado federal por acusar delegado da PF de criar relatório fraudulento
Procuradoria diz que parlamentar teria ultrapassado os limites da crítica política
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'Não faremos tudo, mas faremos tudo o que for possível', diz relator da PEC da 6x1
Leo Prates afirmou que o texto terá 'pensamento médio' da Câmara
STF torna deputado Gustavo Gayer réu por postagem associando Lula ao nazismo e ao Hamas
Para a PGR, a imunidade parlamentar não se aplica ao caso, uma vez que a manifestação foi feita fora do ambiente do Congresso e por meio de rede social
IBGE anuncia Censo da população em situação de rua para 2028
Dados poderão servir de base para transformação das políticas públicas
PF diz que Hugo Motta e Ciro Nogueira voaram em avião de empresário suspeito de contrabando
Caso foi enviado ao STF devido a presença dos parlamentares no voo
Lista inclui 100 espécies de peixe e invertebrados ameaçadas de extinção no país
Revisão, iniciada em 2024, atualiza quais são os animais aquáticos que estão desaparecendo