Operação faz parte de coordenação internacional que atua simultaneamente em 15 paísesPolícia Federal / Divulgação
Operação nacional da PF mira abuso sexual infantojuvenil
Ação cumpre 159 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão em todo o país
UFPR investiga grupo suspeito de planejar estupros e fazer 'bolão' sobre quem cometeria o crime
Caso veio à tona após uma estudante de Medicina relatar ameaças recebidas por mensagens
Tenente-coronel acusado de matar esposa será julgado na justiça comum
Geraldo Leite Rosa Neto é réu por feminicídio
PF prende suspeito de distribuir imagens de abuso sexual infantil
Homem aliciava crianças pela internet para obter gravações
STF determina que SP indenize fotógrafo que ficou cego após ação da PM
Sérgio Andrade Silva foi atingido durante um ato de protesto contra o aumento da tarifa de transporte público em 2013
Lula promulga acordo entre Mercosul e UE e diz que texto é reação dos blocos a Trump
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Caso ocorreu em ato na Avenida Paulista realizado em outubro de 2023
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