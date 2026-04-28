Operação faz parte de coordenação internacional que atua simultaneamente em 15 países - Polícia Federal / Divulgação

Operação faz parte de coordenação internacional que atua simultaneamente em 15 paísesPolícia Federal / Divulgação

Publicado 28/04/2026 11:37

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (28), uma ação conjunta com a Polícia Civil de 13 estados e do Distrito Federal que tem como objetivo combater o abuso sexual infantojuvenil. A operação nacional Proteção Integral IV tem coordenação internacional que atua simultaneamente em 15 países.

O foco da operação é identificar e prender autores de crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes. São cumpridos 159 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão. Para a ofensiva, foram mobilizados 503 policiais federais e 243 policiais civis dos estados da Bahia, do Espírito Santo, de Goiás, do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, do Pará, do Paraná, de Pernambuco, do Piauí, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de São Paulo e de Tocantins e do Distrito Federal. Ainda não há informações sobre prisões e apreensões.

A ação compõe a Operação Internacional Aliados pela Infância VI, um esforço internacional voltado ao enfrentamento de crimes que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes, que ocorre de forma simultânea, nesta terça-feira, em 15 países: Argentina, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Espanha, França, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana e Uruguai.

A Operação Nacional Proteção Integral IV ocorre no contexto do Maio Laranja, mês voltado ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A PF afirma que já cumpriu ao menos 450 mandados de prisão de foragidos por crimes sexuais em 2026.