De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta de meia-noite - PRF / Reprodução

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta de meia-noitePRF / Reprodução

Publicado 28/04/2026 11:00

Duas pessoas morreram e 33 ficaram feridas, na madrugada desta terça-feira (28), após um ônibus com 60 passageiros se envolver em um acidente na BR-050, em Uberaba, Minas Gerais.

O motorista do ônibus, de 52 anos, e uma passageira, de 54, morreram ainda no local. Os outros 33 feridos foram encaminhados para hospitais da região.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta de meia-noite, no km 152 da rodovia. O ônibus saiu da Bahia e tinha São Paulo como destino e bateu na parte traseira de um caminhão semirreboque que seguia pela pista.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, do Instituto Médico Legal (IML) e da concessionária Eco050 atuaram na ocorrência. Não houve necessidade de interditar a pista.