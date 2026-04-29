Em simulação de segundo turno, Tarcísio teria 49% dos votos e Haddad 32% - Agência Brasil

Em simulação de segundo turno, Tarcísio teria 49% dos votos e Haddad 32%Agência Brasil

Publicado 29/04/2026 08:47

Levantamento da Genial/Quaest sobre o cenário eleitoral de São Paulo divulgado nesta quarta-feira, 29, mostra que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera as intenções de voto para o governo do Estado tanto no primeiro quanto no segundo turno.



A pesquisa também mediu a intenção de voto para as duas vagas de senador. Os cenários avaliados mostram vantagem numérica de candidatos do centro e da esquerda contra nomes da direita: Simone Tebet (MDB) e Márcio França (PSB) registraram mais menções que Guilherme Derrite (PP), Ricardo Salles (Novo) e André do Prado (PL). Nos cenários em que Marina Silva (Rede) é mostrada como opção de voto, a ex-ministra também detém vantagem contra pré-candidatos da direita.



Por outro lado, o ex-candidato a prefeito de São Paulo Pablo Marçal (União Brasil), que está inelegível, registrou empate técnico dentro da margem de erro com Tebet e França no cenário em que foi testado.



A pesquisa Genial/Quaest ouviu 1.650 eleitores de São Paulo entre os dias 23 e 27 de abril. A margem de erro é de três pontos porcentuais, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código SP-03583/2026.



Na pesquisa de voto espontânea, Tarcísio registrou 14% de menções, e o ex-ministro Fernando Haddad, 4%. O deputado federal Kim Kataguiri (Missão) e o ex-prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), não pontuaram na espontânea. Nessa modalidade de pesquisa, 81% declaram-se indecisos, e 1% afirmou que votará branco ou nulo.



No cenário de pesquisa estimulada com Paulo Serra, Tarcísio registrou 38% de preferência, seguido por Haddad, com 26%. Kataguiri tem 5%, assim como o ex-prefeito. São 13% os indecisos, e 13% afirmam que votarão branco ou nulo.



Na pesquisa estimulada sem o tucano, Tarcísio foi a 40%, Haddad, a 28%, e Kataguiri seguiu com 5%. Nesse cenário, 14% votariam branco ou nulo, e 13% estão indecisos.



Na simulação de um segundo turno entre Tarcísio e Haddad, o governador seria reeleito por 49% a 32% dos votos, com 8% de indecisos e 11% que pretendem votar branco ou nulo.



Senado

A pesquisa Genial/Quaest testou quatro cenários para a disputa ao Senado. Em uma das sondagens, Tebet registrou 14% de preferência, seguida por França, com 12%. Derrite figurou com 8% de menções, índice que configura empate técnico no limite da margem de erro com Tebet. O deputado federal é seguido por Ricardo Salles, com 6%, André do Prado, com 5%, e José Anibal, do PSDB, com 4%. São 27% os votos brancos e nulos, e 24% estão indecisos.



Em um cenário sem França e com Marina Silva, Tebet tem 14% e Marina, 12%. Derrite tem 8%, Salles, 6%, Prado, 6% e Aníbal, 4%. São 22% os indecisos, e 28% votariam branco ou nulo.



Houve ainda uma simulação com a inclusão do nome de Pablo Marçal, que está inelegível. Nesse cenário, os nomes de Derrite e Salles não foram incluídos como opção de voto. Tebet registrou 15% de preferência nesse cenário, sendo seguida por França, com 12%. O ex-coach registrou 11% de menções, colocando-o em empate técnico com os ex-ministros do governo Lula. André do Prado registrou 7% de menções no cenário, e José Aníbal, 4%. São 29% os votos brancos e nulos, e 22% de indecisos.