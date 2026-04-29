Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) realizou reunião para sabatinar Jorge MessiasAndressa Anholete/Agência Senado
Jorge Messias é aprovado na CCJ por 16 votos a 11 após sabatina de 8 horas
Decisão final seguirá ao plenário do Senado
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