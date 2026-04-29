Segundo Moro, isso alinharia a indicação à vontade popularReprodução / Youtube
Moro sugere que indicação ao STF fique para próximo presidente
Senador Rogério Carvalho (PT-SE) sustenta que Luiz Inácio Lula da Silva tem prerrogativa constitucional
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Inscrições para vagas remanescentes do Fies terminam nesta quarta
Candidato deve acessar o Portal Acesso Único para fazer inscrição
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