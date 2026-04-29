Multas por evasão de pedágio free flow serão suspensas por 200 diasDivulgação
Governo formaliza suspensão de multas por evasão de pedágio 'free flow'
Medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU)
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