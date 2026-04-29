Carro da Secretaria de Administração Penitenciária foi recuperado no mesmo dia do crime - Reprodução

Carro da Secretaria de Administração Penitenciária foi recuperado no mesmo dia do crimeReprodução

Publicado 29/04/2026 11:49

Três pessoas foram presas após o roubo de um carro oficial do governo de Pernambuco. O crime aconteceu na manhã desta terça-feira (28), na altura do km 17 da BR-232, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

O veículo, um SUV, era uma viatura descaracterizada da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (Seap). O automóvel é utilizado pelo chefe da pasta, que não estava no veículo no momento do crime.

O carro foi roubado por dois criminosos que estavam em uma caminhonete branca. É possível ver, a partir de imagens capturadas por uma câmera de segurança, que um homem armado vai em direção à viatura. O motorista foge a pé e o assaltante sai dirigindo. O comparsa deixa o local conduzindo a caminhonete.

Horas depois do crime, a Polícia Civil de Pernambuco encontrou a viatura no bairro de Água Fria, na Zona Norte do Recife, já com placas adulteradas. Dois homens, de 20 e 25 anos, foram presos em flagrante por receptação e clonagem de veículo. Uma mulher, de 23 anos, foi presa em Jaboatão por posse ilegal de arma, que teria sido utilizada na ação. Eles não tiveram a identidade revelada.

A Polícia Civil segue investigando o caso. Os três criminosos foram conduzidos até a Delegacia de Casa Amarela, no Recife, e ficarão à disposição da justiça.