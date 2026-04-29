Carro da Secretaria de Administração Penitenciária foi recuperado no mesmo dia do crimeReprodução
Três pessoas são presas após roubo de viatura descaracterizada
Crime foi cometido em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife
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Governo deve regulamentar novas faixas do Reforma Casa Brasil nos próximos dias, diz ministro
Iniciativa oferece crédito para melhorias em moradias urbanas
Governo formaliza suspensão de multas por evasão de pedágio 'free flow'
Medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU)
Promotores deverão morar na comarca de atuação, define Conselho Nacional do MP
Procuradores do MPF não são afetados pela decisão
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Apenas quatro capitais têm 100% de crianças de 4 e 5 anos matriculadas na escola
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